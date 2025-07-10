صمود يرحب بتصريح ترامب بشأن تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية

رحب تحالف “صمود” بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السودان وتسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في السودان وليبيا وعدد من الدول الأفريقية.

وأعرب في بيان له عن أمله في أن يعضد هذا التوجه مسار الحل السياسي ويمهد الطريق نحو تحقيق السلام والتحول الديمقراطي، بما يتماشى مع رغبة غالبية أهل السودان.

وحث جميع الدول الشقيقة والصديقة على دعم مسارات الحل السياسي المتفاوض عليها لإنهاء الحرب.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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