شاهد بالفيديو.. طالبة سودانية جلست لإمتحانات الشهادة بالقاهرة تفجر موجة من الضحك على مواقع التواصل: (اشتغلنا كعب في الإمتحانات والأساتذة قالوا لينا ما بتنجحوا وإلا نمشي ندعي)

فجرت طالبة سودانية, موجة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالبة التي جلست لإمتحانات الشهادة السودانية, هذا العام من إحدى المدارس السودانية, بجمهورية مصر العربية, كشفت عن معاناتهم مع صعوبة الإمتحانات هذا العام.

وقالت الطالبة ضاحكة: (اشتغلنا كعب في الإمتحانات وحسبي الله ونعم الوكيل على بعض الأساتذة قالوا لينا ما بتنجحوا وإلا نمشي ندعي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)