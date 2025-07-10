أثار الشيخ محمد مصطفى عبد القادر, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء مناقشته قضية طلاق وقعت بين رجل وزوجته. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشيخ, ناقش القضية خلال محاضرة له بمسجده أمام جمع غفير من محبيه ومريديه. https://www.facebook.com/reel/3602612783202730 ووفقاً لما تلقى الشيخ, فإن أحد الشباب رمى يمين الطلاق على زوجته بلغة “الراندوك”, المعروفة في أوساط الشباب بالسودان. وخاطب الرجل زوجته عندما أراد تطليقها قائلاً: “نطلاقة”, والمثير في القضية أن الرجل قد جامع زوجته بعد لحظات من الطلاق, وهو ما أثار غضب الشيخ الذي طالبه بإرجاعها لعصمته بنفس لغة “الراندوك”, في حضور شاهدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سوداني يطلق زوجته بلغة الراندوك “نطلاقة” ويجامعها بعد لحظات والشيخ محمد مصطفى عبد القادر يرد بسخريته المعهودة ويثير ضحكات الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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