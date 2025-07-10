الشمالية.. الاستفادة من موارد الولاية في مجالات الزراعة والاستثمار والتعدين والمياه الجوفية

انعقد بقاعة وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بدنقلا الاجتماع التنويرى حول تنفيذ المخططات الزراعية والتطوير الزراعي بالولاية الشمالية وضم الاجتماع مدراء القطاع الاقتصادي والمديرين التنفيذيين بالمحليات ورؤساء لجان التصرف في الاراضي بمحليات الولاية السبع وبعض الجهات ذات الصلة . وأكد مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية مهندس عثمان أحمد عثمان فى تصريح (لسونا) أن الاجتماع ناقش كيفية عمل المخططات الزراعية والتطوير الزراعي والاستفادة القصوى من إستخدامات الاراضي في المجالات المختلفة وكذلك الاستفادة من موارد الولاية في مجالات الزراعة والاستثمار والتعدين والمياه الجوفية . من جانبه أكد ممثل التنفيذيين بالمحليات المدير التنفيذي لمحلية الدبة الاستاذ محمد صابر محمد أحمد (لسونا) ، أهمية مشروع المخططات الزراعية والتطوير الزراعي فى معالجة مشاكل الاراضي ودعم العمل الاقتصادي والتنموي بالولاية. سونا

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