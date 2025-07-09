شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تظهر في جلسة مثيرة داخل أحد “الكافيهات” بــ”العباية” والأزياء الخليجية

عادت الفنانة السودانية, الضجة عشة الجبل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد فترة من الغياب وذلك عبر مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المطربة الملقبة بالجبلية, جالسة داخل أحد “الكافيهات”, خارج البلاد وذلك وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو. كما ظهرت المطربة الضجة, بالعباية والأزياء الخليجية, وجالسة داخل “الكافيه”, بطريقة وصفها الجمهور والمتابعون بالمثيرة للجدل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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