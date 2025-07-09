مي عمر بإطلالة جريئة باللون الأبيض ولمسات من الزهري الباستيلي

في إطلالة جديدة خطفت الأنظار، تألقت النجمة المصرية مي عمر بأسلوب صيفي مفعم بالأنوثة والنعومة، جمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحد. فقد اختارت إطلالة كاملة باللون الأبيض، تميزت بالقصات الحيوية والتفاصيل العصرية التي أظهرت ذوقها الرفيع في تنسيق الأزياء.

ظهرت مي بطقم أنيق مكوّن من جاكيت كروب بدون أكمام، جاء بتصميم لافت مع أزرار أمامية بارزة أضافت لمسة من التميز إلى القطعة الكلاسيكية. ونسّقته بكل أناقة مع تنورة قصيرة ذات ثنيات، منحتها إطلالة شبابية وعصرية، ملائمة لأجواء الصيف ومناسبات النهار.

ولم تغفل مي عن التفاصيل التي تعزز من فخامة اللوك، فاختارت نظّارات شمسية بإطار عريض باللون الأبيض، أضفت لمسة درامية وعصرية على الإطلالة. كما حملت حقيبة “هيرميس” باللون الزهري الباستيلي، وهو لون ناعم أحدث توازناً جميلاً بين الكلاسيكي والجريء، وبرز كعنصر لافت أضفى المزيد من الأنوثة على اللوك.

أحدث ظهور لمي عمر لاقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعوها عن إعجابهم بإطلالتها المنسّقة بعناية، والتي تعكس أسلوبها الراقي والمتجدّد في عالم الموضة، لتؤكد من جديد أنها واحدة من أبرز النجمات اللواتي يجمعن بين الجمال والأناقة بطابع عصري.

مجلة لها