شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين ترد على هجوم وسخرية “القحاتة”: (أنا أول من قال لا لحمدوك وأنا قونة ودي شغلتي لكن انتو طبالين ومافي راجل طبال)

خرجت الفنانة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, عن صمتها وردت على الهجوم الذي تعرضت له مؤخراً من ما أسمتهم بــ(القحاتة) وذلك بسبب وقوفها ومساندتها للجيش.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت ملكة الرق, في بث مباشر عبر حسابها على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخرت ميادة, من وصفها بلقب “قونة”, وقالت: (أنا أول من قال لا لحمدوك وأنا قونة ودي شغلتي لكن انتو طبالين ومافي راجل طبال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)