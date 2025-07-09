استعدادًا لعودة الجامعة.. حملة لتنظيف النيلين في السوق العربي

حملة لتنظيف جامعة النيلين في السوق العربي، وسط العاصمة السودانية الخرطوم، استعدادًا لعودة الجامعة لممارسة نشاطها واستقبال الطلاب، بعد إغلاق دام لأكثر من عامين بسبب الحرب. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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