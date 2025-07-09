وفد حكومي برئاسة والي ولاية نهر النيل يزور بعثة المريخ بعطبرة

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قام وفد حكومي رفيع المستوى، برئاسة السيد محمد البدوي، والي ولاية نهر النيل، بزيارة لبعثة نادي المريخ بعطبرة. وكان في استقبالهم رئيس البعثة السيد مرتضى بتري. ضم الوفد عدداً من الشخصيات الهامة، منهم سعادة اللواء محمد الأمين قائد سلاح المدفعية عطبرة ومدير المخابرات العامة بولاية نهر النيل سعادة اللواء ياسر علي ، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية نهر النيل السيدة حواء محمد إدريس ومدير شرطة محلية عطبرة سعادة العميد الطيب أرتولي، ومدير المرور السريع بمحلية عطبرة سعادة العقيد الأمين عبد الغفار، ومدير محلية عطبرة السيد محمد عباس.
جاءت الزيارة في إطار دعم ومساندة الفرق خلال مشاركتها في بطولة دوري النخبة. وقد أبدى الوفد الحكومي استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للفريق، مؤكداً على أهمية الرياضة في تعزيز الروح الوطنية والسلام والاستقرار في البلاد.
ومن جانبه عبر رئيس البعثة السيد مرتضى بتري عن شكره وتقديره للزيارة وللدعم المقدر من حكومة الولاية، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به الولاية في دعم الرياضة في البلاد .
هبة علي
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