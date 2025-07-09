قد يكون هنالك طوفان ..راصد جوي يُحذر من ظاهرة “شهيق الأرض”: تغيرات كوكبية قد تهدد المياه والمناخ

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أطلق الراصد الجوي المنذر أحمد الحاج تحذيراً وصفه بـ”التوعوي” بشأن ظاهرة جيولوجية نادرة يُطلق عليها “شهيق الأرض”، مشيراً إلى أن كوكب الأرض بدأ اعتباراً من الأربعاء 9 يوليو 2025 في التسارع في الدوران، وهو ما قد يؤدي إلى توسّع الكوكب بفعل قوة الطرد المركزي.
وأوضح المنذر أن هذه الظاهرة قد تتسبب في زيادة التشققات على سطح الأرض، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على المسطحات المائية كالبحيرات والأنهار، محذّراً من أن انخفاض منسوب المياه بدأ يظهر فعلياً في دول مثل تركيا والمجر، حيث بدأت السلطات هناك بإصدار تعليمات لترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن الأزمة قد تأخذ منحى أكثر خطورة إذا تباطأت سرعة دوران الكوكب لاحقاً، ما قد يؤدي إلى اندفاع كميات هائلة من المياه إلى السطح دفعة واحدة، قائلاً إن بعض التقارير المستقلة تتوقع أن “ذلك قد يشبه طوفان نوح” من حيث الحجم والتأثير.
واختتم الراصد تحذيره بسؤال مفتوح:
“هل نحن واعون ومدركون لما هو قادم؟”
التيار
هبة علي
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