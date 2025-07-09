شاهد بالفيديو.. عودة الحياة والحركة والإزدحام بأحد الشوارع الشهيرة بمدينة بحري

وثق ناشط سوداني, ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر كاميرا هاتفه لعودة الحياة لمدينة بحري, إحدى مدن العاصمة الثلاث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر تصوير الناشط عودة الحياة والحركة والإزدحام بأحد الشوارع الشهيرة بمدينة بحري. الناشط لم يكشف عن اسم الشارع وترك التوقع لسكان مدينة بحري, الذين عرفوا المكان وذكروا أن الشارع هو محطة 17 بحي الدروشاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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