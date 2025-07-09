نشر أحد الإداريين بجامعة النيلين, إحدى أشهر الجامعات السودانية, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو كشف عن قيام العاملون بالجامعة بنفرة كبرى لنظافة المقر الرئيسي للجامعة التي تقع وسط الخرطوم. وأكد المتحدث أن أعمال النظافة شارفت على الإنتهاء وتستعد الإدارة لفتح أبواب الجامعة لإستقبال الطلاب, وستكون البداية بإمتحانات تقام في العشرين من يوليو الجاري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إدارة جامعة النيلين تدشن “نفرة” لنظافة المقر الرئيسي وتعلن عن إستئناف العمل بالإمتحانات في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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