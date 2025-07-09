واصلت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, تربعها على “الترند”, بإطلالة حديثة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سلطانة الطرب ظهرت في إطلالة حديثة أبهرت بها الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. ووفقاً للصورة المتداولة فقد ظهرت هدى عربي, بأناقتها المعهودة بالثوب السوداني, ما جعل الجمهور يتسابق على كتابة تعليقات الغزل على شاكلة: (فرسة عاد في مشيتك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. السلطانة هدى عربي تسحر المتابعين بإطلالة مبهرة والجمهور يتغزل: (فرسة عاد في مشيتك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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