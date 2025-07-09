وكيل وزارة التربية: التوسع في التعليم الخاص والفني توجّه عالمي

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، دكتور أحمد خليفة عمر، أن التوسع في التعليم الخاص والتعليم الفني يمثل توجهاً عالمياً متصاعداً، إلى جانب التحول نحو التعليم الرقمي والإلكتروني، مشيراً إلى وجود فجوة في هذه الجوانب بالسودان، وكشف عن جهود متواصلة لإحداث نقلة نوعية فيها.

جاء ذلك لدى ترؤسه الثلاثاء اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، بحضور وزير التربية بالولاية ومديري الإدارات العامة، وذلك ضمن برنامج زيارته التفقدية للولاية.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه العملية التعليمية في الولاية، خاصة في ظل تداعيات الحرب، حيث أشار مديرو المدارس إلى نقص حاد في المعلمين والكتاب المدرسي والإجلاس، إلى جانب استخدام عدد من المدارس كمراكز إيواء للنازحين.

وأشاد الوكيل بالجهود التي تبذلها حكومة الولاية لاستقرار العملية التعليمية رغم الظروف الاستثنائية، واعتبرها رسالة مهمة تعكس إمكانية العمل في كافة الظروف بالإمكانات المتاحة.

ووجه بضرورة توفير إحصاءات دقيقة لحجم الأضرار وتحديد الأولويات، مؤكداً التزام الوزارة الاتحادية بتبني هذه الأولويات وجدولتها ضمن المشاريع المقدمة للمانحين.

وفي سياق الزيارة، تفقد وكيل وزارة التربية برفقة والي الولاية ولجنة أمن الولاية سير امتحانات الشهادة الثانوية بعدد من مراكز الامتحانات بمدينة ود مدني، شملت مركز مدني الأميرية بنين، مدني النموذجية بنات، ومدرسة المؤتمر الثانوية.

وحثّ الوكيل الطلاب والطالبات على المثابرة والاجتهاد، مؤكداً أن بناء الوطن يبدأ من شباب متسلّح بالعلم والمعرفة.

يُذكر أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية الجزيرة يبلغ نحو 38,141 طالباً وطالبة، موزعين على 545 مركزاً

وعلي صعيد اخر دعا الدكتور أحمد خليفة عمر، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تجهيز وتأهيل مطبعة شركة الجزيرة للطباعة والنشر للمنافسة في عطاءات طباعة الكتاب المدرسي مشيدا، لدى زيارته لشركة الجزيرة للطباعة والنشر المحدودة صباح اليوم برفقة والي ولاية الجزيرة، بكفاءة العاملين والبنى التحتية للمطبعة، وقال إن تأهيل واستعادة العمل بالمطبعة يُجسِّد اهتمام حكومة الولاية والعاملين بإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبه، أكّد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أن المطبعة مملوكة لحكومة الولاية، وتمتاز بتقنيات عالية، وعمالة ماهرة ومؤهلة للمنافسة في طباعة امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات المراكز الخارجية.

كما أكد الأستاذ عبد الله أبو الكرام، المدير العام للتربية والتعليم بالولاية، أنه تتم طباعة جميع امتحانات الولاية ونتائج المراحل المختلفة بالمطبعة، وبجودة عالية.

وعبّر الدكتور كمال الدين عوض، مدير شركة الجزيرة للطباعة والنشر، عن إشادته بجهود حكومة الولاية في تأهيل الشركة، مشيرًا إلى توفر التقنيات والكوادر اللازمة للقيام بكافة المطبوعات، ولفت إلى خطتهم لطباعة جميع امتحانات الولاية، والمنافسة على طباعة امتحانات الشهادة السودانية وامتحانات الولايات المجاورة.