محمد الفكي: المجموعة الفنية ترى أن إشعال الحرب هو الوسيلة الوحيدة لإعادة ترتيب المشهد

قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان إن المعضلة اليوم في الحركة الإسلامية هي هيمنة المجموعة “الفنية” على العمل السياسي داخل المؤتمر الوطني، وتحويل الأسماء السياسية إلى مجرد واجهة ضمن مجموعتي (أ) و(ب)، تُستخدم في المهام الدبلوماسية والإعلامية دون دور في اتخاذ القرار المجموعة الفنية التي نفذت انقلاب 25 أكتوبر على الحكومة الانتقالية هي مجموعة جذرية، مستفيدةً من طموحات البرهان السلطوية، لم ترَ في الانتقالية سوى عدوٍّ مطلق المجموعة الفنية ترى أن إشعال الحرب هو الوسيلة الوحيدة لإعادة ترتيب المشهد، عبر فرض منطق البندقية. فالحماية، وفق رؤيتهم، هي الخدمة الوحيدة المطلوبة من الحاكم، ومن لا يحمل السلاح يُقصى من المجال السياسي والإعلامي ويُشيطن. الشرق للأخبار – السودان

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