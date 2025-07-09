نهر النيل.. افتتاح مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطرق والكهرباء والزراعة والطاقة الشمسية

توجه والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد صباح اليوم الى محلية المتمة لافتتاح عدد من مشروعات التنمية التي تغطي المحاور الاساسية التي حددها الوالي لانفاذها في كل المحليات ، وتشمل الصحة والتعليم والمياه والطرق والكهرباء والزراعة والطاقة الشمسية.

وفي مدخل كبري البشير من جهة المتمة استقبلت جموع رسمية وشعبية والي نهر النيل وفي مقدمتهم المدير التنفيذي للمتمة شمس الدين محجوب وقائد ثاني الفرقة الثالثة مشاة بشندي العميد ركن ابراهيم محمد ابراهيم ووكيل ناظر عموم قبائل الجعليين محمد ابراهيم ود البيه.

وقال المدير التنفيذي لمحلية المتمة شمس الدين محجوب ان زيارة والي نهر النيل تعد انطلاقة قوية وجديدة لعدد من المشروعات التي تمس المواطن مباشرة في حياته اليومية وتسهل امر الخدمات الاساسية المطلوبة.

واشار شمس الدين محجوب الي ان المشروعات التي سيفتتحها الوالي والتي يضع حجر الاساس لها على إمتداد المحلية من جنوبها الى شمالها تشمل كل المحاور الستة التي تخدم المواطن.

وكان والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد قد بدأ زيارات لمحليات الولاية لافتتاح العديد من المشروعات، حيث بدأ بشندي و بربر ثم عطبرة واليوم في المتمة.