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اردول: اعبر عن سعادتي بالنتيجة المتفوقة لابنتي الكبيرة ريناس مبارك ٩٤.١٪ والتي تستعد للتوجه للمستوى الجامعي

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اسماء عثمان 0 تبليغ

اردول: اعبر عن سعادتي بالنتيجة المتفوقة لابنتي الكبيرة ريناس مبارك ٩٤.١٪ والتي تستعد للتوجه للمستوى الجامعي

اعبر عن سعادتي بالنتيجة المتفوقة لابنتي الكبيرة ريناس مبارك ٩٤.١٪؜ والتي تستعد للتوجه للمستوى الجامعي، هذه النتيجة في الامتحانات النهائية للمستوى العاشر في المدارس المصرية، ألف مبروك وعقبال البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، التهنئة موصولة لزوجتي والدتها بسمات عبدالله لاجتهادها وتسخير للجوء لها ولإخوانها في رغم تحديات الحرب والنزوح.

مبارك اردول

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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