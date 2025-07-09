شاهد بالفيديو.. مدرج مطار الخرطوم يشهد عمليات نظافة كاملة تأهباً لبداية العمل واستقبال الطائرات

حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب كبير من قبل الجمهور على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عمال مطار الخرطوم, الدولي وهم يقومون بعمليات نظافة كاملة لمدرج المطار. وذكر ناشر المقطع أن العمال يقومون بنظافة المدرج من مخلفات الحرب التي كانت بداخله, وتوقع متابعون أن عمليات النظافة تأتي تميداً لبداية العمل واستقبال الطاشرات بالمطار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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