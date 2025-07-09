تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية وذلك بعد ساعات من انتشاره. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الحسناء “ود”, إبنة الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جالسة مع نفسها. https://www.facebook.com/reel/584003254165264 وتفاجأت “ود”, بأحد المتواجدين معها قام بتصويرها دون علمها, وتفاعلت إبنة الفنانة المعروفة مع اللقطة بإبتسامات خطفت الأضواء وأبهرت المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تفاجأت بتصويرها دون علمها.. الحسناء “ود” إبنة الفنانة ندى القلعة تخطف الأضواء وتبهر المتابعين في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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