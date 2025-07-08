أطراف “مسار دارفور” يتمسكون بتنفيذ اتفاق جوبا ويعلنون دعم الجيش لتحرير الوطن

جددت أطراف اتفاقية جوبا لسلام السودان – مسار دارفور، تمسكها الكامل بتنفيذ الاتفاق، ورفضها لتجزئة التمثيل في الحكومة الانتقالية، مشددة على ضرورة التعامل مع المسار كحزمة واحدة.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مهم ضم رؤساء التنظيمات الخمسة وكبار المفاوضين، ناقش تطورات الراهن السياسي والأمني، وأكد خلاله المجتمعون دعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة، لاستكمال “تحرير كل شبر من تراب الوطن”، على حد وصف البيان.

وأعربت القوى الموقعة على المسار عن تعازيها لأسر “شهداء معركة الكرامة”، وتمنّت الشفاء العاجل للجرحى، والعودة للمفقودين، معتبرة أن “الثورات الممتدة مهّدت الطريق للوصول إلى اتفاق جوبا”.

وأكد الاجتماع على ضرورة الشروع الفوري في استكمال آليات تنفيذ الاتفاق، وتفعيل آلية رئيسية للتشاور، بجانب الإسراع في تشكيل الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك تعيين ولاة الولايات.

ووقع على البيان كل من:

•حركة العدل والمساواة السودانية

•حركة جيش تحرير السودان

•تجمع قوى تحرير السودان

•حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي

•التحالف السوداني.

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