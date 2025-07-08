- 1/2
- 2/2
جددت أطراف اتفاقية جوبا لسلام السودان – مسار دارفور، تمسكها الكامل بتنفيذ الاتفاق، ورفضها لتجزئة التمثيل في الحكومة الانتقالية، مشددة على ضرورة التعامل مع المسار كحزمة واحدة.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مهم ضم رؤساء التنظيمات الخمسة وكبار المفاوضين، ناقش تطورات الراهن السياسي والأمني، وأكد خلاله المجتمعون دعمهم الكامل للقوات المسلحة والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة، لاستكمال “تحرير كل شبر من تراب الوطن”، على حد وصف البيان.
وأعربت القوى الموقعة على المسار عن تعازيها لأسر “شهداء معركة الكرامة”، وتمنّت الشفاء العاجل للجرحى، والعودة للمفقودين، معتبرة أن “الثورات الممتدة مهّدت الطريق للوصول إلى اتفاق جوبا”.
وأكد الاجتماع على ضرورة الشروع الفوري في استكمال آليات تنفيذ الاتفاق، وتفعيل آلية رئيسية للتشاور، بجانب الإسراع في تشكيل الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك تعيين ولاة الولايات.
ووقع على البيان كل من:
•حركة العدل والمساواة السودانية
•حركة جيش تحرير السودان
•تجمع قوى تحرير السودان
•حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي
•التحالف السوداني.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر أطراف “مسار دارفور” يتمسكون بتنفيذ اتفاق جوبا ويعلنون دعم الجيش لتحرير الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.