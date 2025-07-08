مشغولات ذهبية.. إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة شقة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقة بمدينة نصر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث متهم بسرقته مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًّا وهاتفًا محمولًا من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب التسلق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، من موظف يتضرر من تعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل شقته بدائرة القسم، علي الفور تشكيل فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات التي انتهت بتحديد هوية المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالتسلق وأرشد عن المسروقات.

صدى البلد