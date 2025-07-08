نجم ريال مدريد يدرس عرضًا قطريًا

يقترب لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، من إسدال الستار على مسيرته الطويلة بقميص الميرنجي، إذ يخطط لتوديع النادي عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “خلال تركيز فاسكيز على المساهمة في إضافة لقب جديد إلى خزائنه، بدأ فاسكيز بالفعل ترتيب خطوات مستقبله بعيدًا عن العاصمة الإسبانية، بعدما اتخذ قرارًا قاطعًا بعدم اللعب لأي فريق داخل إسبانيا، احترامًا لتاريخه مع ريال مدريد ورغبةً منه في عدم مواجهة ناديه في أي منافسة محلية”.

وأضاف: “يتطلع الجناح الإسباني لخوض تجربة جديدة خارج الحدود الأوروبية، مع إعطاء الأولوية للانضمام إلى نادٍ أوروبي يتيح له مواصلة المنافسة على مستوى عالٍ، لكن دون الضغوط اليومية التي رافقته لسنوات داخل (سانتياجو برنابيو)”.

وتابع: “بالتوازي مع هذه الرغبة، تلقى فاسكيز عروضًا مغرية من قطر، حيث قد تتاح له فرصة اللعب بجوار زميله السابق خوسيلو، الذي يعيش تجربة ناجحة مع نادي الغرافة”.

وواصل: “رفض فاسكيز عرضًا رسميًا من إسبانيول، مفضلًا دراسة العرض القطري، الذي قد يضمن له راتبًا يعادل ضعفي أو 3 أضعاف أعلى مبلغ حصل عليه في مسيرته الكروية”.

واختتم: “يعتبر فاسكيز أن ختام مسيرته في قطر قد يكون خيارًا مناسبًا، لما يوفره من بيئة أقل حدة من الناحية التنافسية، إلى جانب المقابل المادي المميز، الذي قد يشكل ختامًا مثاليًا لمسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات في الملاعب الأوروبية”.

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