مليشيا أسرة دقلو تنهب وتدمر 17 ألف نوعاً من السلالات الوراثية للنباتات بهيئة البحوث الزراعية

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى ترأسه صباح اليوم بهيئة البحوث الزراعية بمدني الإجتماع المشترك الذي ضم هيئة البحوث الزراعية ومنظمة (الفاو) إلتزام حكومة الولاية بتركيب غرفة مبردة لبنك الجينات الوراثية بالهيئة .

واكد أن البحوث الزراعية مرتكز أساسي ومرجعية للزراعة الناجحة في السودان مجدداً إستمرار دعم حكومته لتعود البحوث الزراعية أفضل مما كانت

من جانبه كشف البروفيسور أحمد حسن ابو عصارة المدير المكلف لهيئة البحوث الزراعية الدمار الممنهج الذي الحقته مليشيا أسرة دقلو المتمردة بالهيئة خاصة بنك الجينات بنهب 33 ثلاجة تحتوي على أكثر من 17 ألف نوعاً من السلالات الوراثية للنباتات لافتاً لأهمية البنك في حفظ السلالات الوراثية .

وأشار لإنتظام العمل وإنبات السلالات التي تحتاج توفير الثلاجات أو غرف مبردة للحفاظ عليها وضمان سلامتها مشيداً بإهتمام والي جزيرة بنهضة الهيئة

وأعلن الدكتور آدم ياو نائب ممثل منظمة (الفاو) بالسودان أن زيارتهم لهيئة البحوث الزراعية تستهدف تقييم الأوضاع ثم التدخل عبر خطط ممرحلة وأشار الى عدد من الجهات المانحة التي يمكن أن تسهم في إعمار بنك الجينات والهيئة لتحسين السلالات .

فيما أكدت الدكتورة عرفة محمود مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية على أهمية تدخل منظمة الفاو لإنقاذ ودعم بنك الجينات للحفاظ على السلالات الوراثية للنباتات .

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