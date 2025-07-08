الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم يشارك في الإجتماع الإستثنائي لمديري عموم الجمارك بالدول العربية في القاهرة

شارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، في الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك بالدول العربية، والذي انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بتنظيم من إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشؤون الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لتوصيات اللقاء السابق المنعقد في مايو 2025، والذي أوصى بعقد اجتماع استثنائي للتوافق النهائي على مشروع النظام الأساسي للمجلس العربي للشؤون الجمركية، في إطار جهود تعزيز العمل الجمركي العربي المشترك، ودعم آليات التنسيق بين الدول الأعضاء ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول العربية، شملت مديري جمارك المغرب وتونس وليبيا ومصر، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل الجمركي، لاسيما في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.