أكد الفريق شرطة بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية أهمية توفير الدعم اللازم لقوات الدفاع التى ظلت تقدم خدمات كبيرة خلال معركة الكرامة فى مجالات التطهير والتعقيم ونقل الجثث وفى حالات التدخل السريع عقب تحرير المدن من قبضة المليشيا المتمردة بجانب أعمال الدفاع المدنى فى إطفاء الحرائق ومعالجة المواد المتفجرة والتعامل معها بطرق آمنة ، مؤكدا أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستقوم بتوفير الدعم اللازم فى متطلبات العمل الفنى خاصة وأن الدفاع المدنى يظل إرث مهني تاريخى قدم الكثير للوطن والمواطن بجانب الخدمات الخاصة بالمحليات. اللواء شرطة/ يوسف الامام مدير قوات الدفاع المدنى المكلف أشار الى أهمية الزيارة التى تعكس إهتمام القيادة ووقوفها مع قوات الدفاع لإستعادة أعمال الدفاع المدنى فى مجالات الإنقاذ النهرى والبرى فضلا عن تقديم خدمات الإخلاء ومساندة القوات المسلحة خلال معركة الكرامة. وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية وعقب الزيارة قدم إشادة وتقدير لقوات الدفاع المدنى لدورها الكبير وتضحياتها فى إطفاء الحرائق بمدينة بورتسودان التى تسببت فيها المليشيا المتمردة فى ملحمة بطولية وجدت الإشادة والتقدير من كافة جموع الشعب السودانى يذكر أن وزير الداخلية خلال تفقده قوات الدفاع المدني بمقرها رافقه الفريق شرطة حقوقي/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة حقوقي د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية واللواء شرطة حقوقي/ الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات وعدد من قادة الشرطة. المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتفقد رئاسة قوات الدفاع المدنى ويؤكد على أهمية توفير الدعم اللازم لتقديم خدماته للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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