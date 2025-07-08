سنجة.. حملة ميدانية لتنظيم الأسواق وإزالة المخالفات والظواهر السالبة

في إطار جهود حكومة ولاية سنار الرامية لتنظيم الأسواق وتحسين المظهر العام للمدن، نفّذت محلية سنجة بالتنسيق مع شرطة المحلية والخلية الأمنية بالولاية، حملة ميدانية واسعة لإزالة الأكشاك والرواكيب العشوائية بالسوق الشعبي، تنفيذًا لتوجيهات لجنة أمن محلية سنجة وتوصيات لجنة أمن الولاية.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم السوق، وتجميل مدينة سنجة، وتحسين بيئة التسوق، وتسهيل حركة المرور، وضمان سلامة المواطنين والمشاة داخل الأسواق ومنع كافة المظاهر السالبة
وأكدت شرطة محلية سنجة أن الحملة نُفذت بسلاسة وإنضباط، دون تسجيل أي مقاومة أو مظاهر سخط، وسط تعاون ملحوظ من أصحاب المواقع التي شملتها الإزالة. وأسفرت الحملة عن إزالة عدد (109) من الأكشاك والطبالي والرواكيب التي تم تشييدها بصورة غير قانونية ومخالفة للوائح التنظيمية المعتمدة.
وقد تم تنفيذ الحملة بإشراف مباشر من المقدم شرطة /عزالدين بشير الفضل، مدير شرطة محلية سنجة، وبقيادة
ضباطالميدان، حيث جرت عمليات الإزالة بانضباط وهدوء تام، وسط إشادة بتعاون المواطنين المعنيين.
وتُعد هذه الحملة المرحلة الأولى من خطة متكاملة تشمل السوق القومي في المرحلة الثانية، ضمن الجهود المستمرة لضبط وتنظيم الأسواق وفق السياسات والضوابط المعتمدة من السلطات الولائية والمحلية.
المكتب الصحفي للشرطة
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