أكثر من 200 مليون يوان منحة من الصين للسودان

تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على اتفاقية منحة بمبلغ 210 مليون يوان من جمهورية الصين الشعبية لجمهورية السودان.

ووقع عن حكومة السودان د. محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة ؛ فيما وقع عن حكومة الصين السيد تشانغ شيانغهوا القائم بالأعمال السفارة الصينية بالسودان.

وأبان د. بشار أن توقيع الإتفاقية يأتي في سياق تنفيذ مخرجات مشاركة السيد رئيس مجلس السيادة في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي التي انعقدت ببكين سبتمبر 2024م .

واوضح إن المنحة سيتم توظيفها لقطاع الخدمات الأساسية متمثلة في الصحة، المياه والتعليم بإعتبارها أولويات المرحلة الراهنة. مشيداً بجهود الصين المتواصلة لدعم التنمية في السودان.

فيما أبان شيانغهوا أن المنحة خطوة تنفيذية لآلية مشتركة بين البلدين تم تشكيلها مسبقاً للتنسيق والمتابعة في تنفيذ مخرجات قمة بكين وتنفيذ المنحة المخصصة للسودان بموجب إعلان الرئيس الصيني خلال القمة .

واشار الى استمرار عمل الآلية والسعي لوضع خطة تفصيلية لإحتياجات السودان وأولوياته، مؤكداً إهتمام الصين بتفعيل وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي مع السودان والمشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار وفق الأولويات المطلوبة.

وفي ذات السياق كشف د. بشار عن مشاركته مؤخراً – ممثلاً السودان – في الإجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية ببكين، إلتقى خلالها الرئيس الجديد المنتخب للبنك مدام زوو يان، كاشفاً عن وعدها بمنح ميزة خاصة للسودان في مستقبل التمويل والإستثمارات المخصصة من البنك للبنى التحتية ، وأعرب د. بشار عن أمله في أن يكون البنك خير داعم للسودان في إعمار ما دمرته الحرب.

سونا