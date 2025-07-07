والي نهر النيل يوجه بتوظيف عائدات الذهب في إقامة مشاريع زراعية كبرى بالولاية

وجه والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد بتوظيف عائدات الذهب في إقامة مشاريع زراعية كبرى بالولاية.

جاء ذلك خلال زيارته لمحلية عطبرة الأحد التي افتتح فيها عددا من المشروعات الجديدة في المرافق الخدمية والبنى التحتية .

واضاف الوالي ان الزراعة هي اساس الاقتصاد القومي في البلاد ويجب التوسع فيها باعتبارها موردا مستمرا وإن الذهب من الموارد الناضبة . واشار الى ان التوسع في العمل الزراعي هي احدى استراتيجيات الولاية في دعم الاقتصاد الوطني.

الى ذلك اشاد وزير الزراعة بولاية نهر النيل صلاح كركبة بتوجيهات الوالي في هذا الشأن .

وابان ان توظيف اموال المسؤولية الإجتماعية للشركات الكبرى العاملة في مجال الذهب وما تحققه المحلية في هذا الشأن من إيرادات يجب ان يذهب الى تطوير وتوسيع القطاع الزراعي في الولاية خاصة في عمليات تحضير الاراضي والتقاوى والطاقة الشمسية ونظم الري الحديث.

واشار الى ان وزارته تعمل على تطوير قطاع البساتين والعمل على تأهيل المساحات مع ادخال مساحات جديدة لأن القطاع البستاني يسهم في عائدات البلاد من العملات الأجنبية من خلال الصادر.