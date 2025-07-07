علاء الدين نقد .. الحكومة الجديدة ستحرر الشعب السوداني من نظام “المؤتمر الوطني”

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي”تأسيس” علاء الدين نقد، إن الحكومة الجديدة ستكون للسودانيين كلهم، وستحرر الشعب السوداني من نظام “المؤتمر الوطني” الذي أزاحته الثورة ولكنه حاول العودة مجددا ،عبر هذه الحرب.

وقال نقد خلال تفقده الأوضاع الصحية بمدينة نيالا بجنوب دارفور، إن الحكومة ستتبنى عبر جسم مختص دعوة المنظمات العالمية والصحية للعودة إلى الولاية واستئناف عملها.

في السياق قال مسؤول الصحة إن الولاية تعاني انعدام الكوادر الطبية المتخصصة،بجانب عدم وجود ماكينات لغسيل الكلى وأدوية تحصين الأطفال وانعدام غرفة للعناية المكثفة بمستشفى نيالا التعليمي ، بجانب تعطل مركز الأورام، مناشداً الكوادر الطبية بالعودة إلى العمل بالولاية، بحسب التحالف.

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