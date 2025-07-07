- 1/2
- 2/2
قال المتحدث الرسمي باسم تحالف السودان التأسيسي”تأسيس” علاء الدين نقد، إن الحكومة الجديدة ستكون للسودانيين كلهم، وستحرر الشعب السوداني من نظام “المؤتمر الوطني” الذي أزاحته الثورة ولكنه حاول العودة مجددا ،عبر هذه الحرب.
وقال نقد خلال تفقده الأوضاع الصحية بمدينة نيالا بجنوب دارفور، إن الحكومة ستتبنى عبر جسم مختص دعوة المنظمات العالمية والصحية للعودة إلى الولاية واستئناف عملها.
في السياق قال مسؤول الصحة إن الولاية تعاني انعدام الكوادر الطبية المتخصصة،بجانب عدم وجود ماكينات لغسيل الكلى وأدوية تحصين الأطفال وانعدام غرفة للعناية المكثفة بمستشفى نيالا التعليمي ، بجانب تعطل مركز الأورام، مناشداً الكوادر الطبية بالعودة إلى العمل بالولاية، بحسب التحالف.
الحدث
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء الدين نقد .. الحكومة الجديدة ستحرر الشعب السوداني من نظام “المؤتمر الوطني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.