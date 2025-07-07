بعد أهلي جدة.. ميسي يعود لطاولة الهلال

محاولات مكثفة لإقناع ليو بالتجربة السعودية

تتسارع الأحداث بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه الحالي إنتر ميامي الأمريكي، والمقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكشفت مصادر صحيفة “الجزيرة” السعودية، أن إدارة نادي الهلال ترغب في التعاقد مع ميسي في حال أبدى اللاعب رغبة في خوض تجربة جديدة بالدوري السعودي.

وكانت لجنة الاستقطابات قد حاولت ضم ميسي صيف 2023 بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، إلا أن النجم الأرجنتيني فضل وقتها الانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة إنتر ميامي.

كما ظهرت أنباء جديدة عقب نهاية الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين تفيد برغبة الزعيم في ضم ميسي للمشاركة معه في مونديال الأندية.

ومع اقتراب نهاية عقده الحالي، تعود المحاولات مجددًا، في وقت يعمل فيه نادي إنتر ميامي على تجديد عقد أسطورة برشلونة، بهدف الإبقاء عليه ضمن صفوفه لمواسم أخرى.

الجدير بالذكر أن ميسي سيصبح لاعبًا حرًا ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2025، ما يفتح الباب أمام الأندية الراغبة في التفاوض لضمه.

يشار إلى أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن أهلي جدة يخطط أيضًا لخطف ميسي بعد نهاية عقده مع الفريق الأمريكي.

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