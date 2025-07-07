دراسة: حظر الهواتف الذكية في المدارس الهولندية يحسن من التركيز

أكدت دراسة أُجريت بتكليف من الحكومة الهولندية أن حظر الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى في المدارس؛ أدى إلى تحسين التركيز بين الطلاب.

وأوضحت الدراسة أنها أُجريت على 75% من طلاب المدارس الثانوية التي شملتها، والبالغ عددها 317 مدرسة ثانوية، موضحة أن الحظر كان له تأثير إيجابي على تركيز الطلاب، بحسب وكالة “رويترز”.

وأشارت إلى أن ما يقرب من ثلثي الطلاب تحسنوا في المناخ الاجتماعي داخل مدارسهم، ولاحظ ثلثهم تحسنًا في الأداء الأكاديمي بين الطلاب.

وقالت مارييل بول، وزيرة الدولة للتعليم الابتدائي والثانوي: “إلهاء أقل وانتباه أكثر للدرس وطلاب أكثر اجتماعية، وعدم وجود المزيد من الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية له آثار إيجابية رائعة”.

بدأ تطبيق الحظر منذ أول يناير الماضي، وينطبق أيضًا على المدارس الابتدائية.

عادة ما يبدأ الطلاب في إحضار الهواتف إلى المدرسة فقط في السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية، وكشف المسح الذي صدرت نتائجه أن التأثير في هذه المرحلة ضئيل.

وتسمح معظم المدارس باستثناءات للأجهزة اللازمة للدعم الطبي، مثل أجهزة السمع المتصلة بهاتف محمول.

القاهرة نيوز