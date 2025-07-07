القوات المسلحة: متحرك الصياد يسحق المليشيا في رياش وكازقيل

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله علي في تصريح اليوم على صفحة القوات المسلحة على الفيسبوك، قال بعون الله وتوفيقه قام متحرك الصياد بسحق شراذم مليشيا آل دقلو في رياش وكازقيل وطهر المنطقة بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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