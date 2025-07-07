نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو على حسابها الرسمي والمتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب, وهي تغني في حفل زفاف سوداني, أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالقاهرة. هدى عربي, فشلت في إكمال وصلتها الغنائية وذلك بعد دخولها في موجة ضحك طويلة لفتت أنظار الحاضرين وعازفيها الذين شاركوها الضحك. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشفت السلطانة, عن سبب انفجارها بالضحك بالطريقة التي جعلتها تفشل في إكمال أغنيتها. وكتبت هدى عربي, على المقطع الذي نشرته وحظي بتفاعل واسع من متابعيها: (لمن افقد السيطرة على الضحك كالعادة كان في زولة عسل لذيذة خالص وطروبة وهجاجة بطريقة لذيذة ما قدرت اوقف ضحك التحية ليها عارفة روحا وبقول ليها فستانك كان احمر قيافة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في حفل أحيته بالقاهرة.. الفنانة هدى عربي تنفجر بالضحكات وتفشل في إكمال وصلتها الغنائية وتكشف عن السبب!!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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