تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني أقيم بإحدى الدول المجاورة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل أحيته المطربة المثيرة للجدل توتة عذاب, وظهرت من خلاله بإطلالة فاجأت بها الجميع. حيث ظهرت توتة عذاب, بنيولوك جديد على طريقة حسناوات الهند, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور الذي أطلق عليها لقب “ملكة جانسي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تفاجئ أهل الفرح بإطلالة هندية والجمهور يطلق عليها لقب “ملكة جانسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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