فاجأت المطربة السودانية, عوضية عذاب, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في بروفة غنائية أجرتها استعداداً لإقامة حفل جماهيري بإحدى الدول العربية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خطفت المطربة الأضواء بإطلالة أنيقة ظهرت من خلالها كحسناء صاعدة وذلك بعد إجرائها مؤخراً عملية خسرت فيها الكثير من وزنها. ووفقاً لتعليقات الجمهور فقد تسابق محبي المطربة عوضية عذاب, على كتابة تعليقات الغزل على شاكلة: (كل يوم ماشة تصغر في العمر وزايدة حلا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال بروفة غنائية.. الفنانة عوضية عذاب تبهر المتابعين بعد جراحة التجميل والجمهور يتغزل: (كل يوم ماشة تصغر في العمر وزايدة حلا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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