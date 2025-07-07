تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني, أقيم بإحدى الدول الأفريقية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل أحيته المطربة المثيرة للجدل منى ماروكو, وحضره عدد كبير من السودانيين. ماروكو أشعلت الحفل بفواصل من الرقص المثير وحصلت المطربة أثناء استعراضها بالرقص على أموال طائلة من النقطة غمرها بها أحد الحاضرين الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل أحيته بإحدى الدول الأفريقية.. الفنانة منى ماروكو تدخل في وصلة رقص مثيرة وتحصل مقابلها على أموال طائلة من النقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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