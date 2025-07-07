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حكى مساعد القائد العام للجيش السوداني, وعضو المجلس السيادي, الفريق أول ياسر العطا, في مقابلة سابقة تفاصيل لقائه الأول بالرئيس الأسبق المشير جعفر محمد نميري.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف مساعد قائد الجيش, عن تفاصيل مقابلته بالمشير الراحل عندما أراد الانضمام للقوات المسلحة, في مقابلة مع الإعلامية شذى عبد العال.
وأكد ياسر العطا, أن لحسن حظه أن مقابلة القائد, وهي المقابلة الأهم للالتحاق بالكلية الحربية, كانت مع الرئيس جعفر محمد نميري.
وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن المشير نميري, وجه له سؤال مباشر: (إذا قمت بإنقلاب على ستأخذ بثأر عمك هاشم العطا؟.
الفريق أول ياسر العطا, ذكر أنه رد على سؤال الرئيس مؤكداً له أنه سيقوم بأخذ ثأر عمه, بالقصاص منه وهي الإجابة التي قابلها المشير جعفر محمد نميري بضحكة عالية مباركاً له الإنضمام للكلية الحربية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفريق أول ياسر العطا يحكي تفاصيل لقائه الاول بالرئيس نميري عندما أراد الإنضمام للقوات المسلحة: قلت له سأخذ بثأر عمي هاشم العطا منك وهذا كان رده (….) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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