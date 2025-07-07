الجزيرة.. التأكد من صحة شهادة البحث المرفقة مع الأوراق قبل بداية إجراءات التعاملات في العقارات أو الأراضي

ود مدني - ولاية الجزيرة وجه رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة في تصريح صحفي الأحد مواطني الولاية بضرورة مراجعة مكاتب تسجيلات الأراضي المعنية للتأكد من صحة شهادة البحث المرفقة مع الأوراق قبل بداية إجراءات التعاملات في العقارات أو الأراضي. سونا

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