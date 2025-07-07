يحتاج الدكتور كامل إدريس إلي غربال لتنقية مايرد إلي مكتبه من طلبات وهواتف تطلب مقابلته لتقديم مبادرات لإعمار البلاد والمشاركة الفاعلة في بناء مادمرته الحرب .. ■ آخر أخبار هؤلاء ما كتبه أحدهم أن كامل إدريس كان زميل دراسة وأنه جاء بماله وعلاقاته لدعم ابن الدفعة.. ■ زميل دراسة د. كامل هذا كان ملء السمع والبصر أيام سطوة المليشي حميدتي وصعد لقائمة أبرز رجال المال والأعمال وكان حريصاً علي مجالسة زعيم العصابة والسماع منه بأدب جم .. المدهش أنه عاد بصحبة أهم سمسار شارك في بيع وشراء عقارات ونقلها لملكية آل دقلو .. يتسع ويرتفع حاجب الدهشة إن علمنا أن السمسار المعني عاد بصفته مدير شركة عقارية .. ■ الإختشوا .. ماتوا .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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