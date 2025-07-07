نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي والمتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, من إحدى حفلاتها الأخيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أبهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, الجمهور بظهور أنيق وملفت سحبت به البساط من أبرز المشاهير على السوشيال ميديا. وكتبت هدى عربي, على الصور التي حازت على إعجاب أكثر من 7 ألف متابع: (السر قدور فيها قايل وكلامه صاح والله هايل) وأضافت ممازحة: (نرجسية فوووق زي الشمس الحارة دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. السلطانة هدى عربي تبهر الجمهور بإطلالة جديدة وتتفاحر بنفسها ببنرجسية عالية: (السر قدور فيها قايل وكلامه صاح والله هايل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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