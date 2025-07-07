أثارت المطربة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, ضحكات جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بالجبلية, قامت بتصوير الفيديو لنفسها أثناء استماعها لإحدى الأغنيات الأجنبية. https://www.facebook.com/reel/1435020287816559 عشة الجبل, فاجأت متابعيها بتحريك أنفها وأذنها بطريقة مضحكة وغريبة وسط تعليقات انقسمت ما بين ساخرة وضاحكة من الحركة التي قامت بها الجبلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحرك أنفها وأذنها بطريقة غريبة ومضحكة أثناء تفاعلها مع إحدى الأغنيات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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