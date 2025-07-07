أثار رد لوزير الصحة السوداني, البروفيسور المعز عمر بخيت, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد رده الساخر على أحد المتابعين لحسابه على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رئيس الوزراء كامل إدريس, كان قد قام بتعيين الدكتور والشاعر المعز عمر بخيت, وزيراً للصحة في حكومته الجديدة. وتلقى وزير الصحة الجديد تعليق من أحدهم سأله: (ح تحلف في المصحف القديم ولا في نسخة اليبورت؟), ليرد البروفيسور على طريقته الخاصة: (ح أحلف بالمشاعر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. بطريقة ساخرة أثارت ضحكات الجمهور.. وزير الصحة البروفيسور المعز عمر بخيت يرد على متابع سأله: (ح تحلف في المصحف القديم ولا في نسخة اليبورت؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.