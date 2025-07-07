شاركت الشاعرة والصحفية والإعلامية السودانية, المعروفة داليا الياس, صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حازت الصورة التي قامت بمشاركتها الشاعرة على إعجاب أكثر من 5 ألف متابع لحسابها. وكتبت داليا الياس, متغزلة في نفسها بالصورة التي ظهرت فيها بكامل أناقتها بالثوب السوداني: (سندالة ثابتة وسحابة رابطة واشيي علي براي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الصحفية والشاعرة داليا الياس تتغزل في نفسها: (سندالة ثابتة وسحابة رابطة واشيي علي براي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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