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تناقلت صفحات رياضية سودانية, مقطع فيديو لأحد نجوم المريخ العاصمي, والمنتخب الوطني, ظهر من خلاله وهو يقوم بزيارة لمنزله بحي الصحافة بالعاصمة الخرطوم.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام اللاعب أحمد عبد المنعم الشهير بــ(طبنجة), فور عودة بعثة فريقه إلى أرض الوطن قادمة من دولة موريتانيا, بتفقد منزله لأول مرة بعد الحرب التي شهدتها العاصمة وعدد من الولايات بعد أن أخذ إذن من دائرة الكرة بالنادي.
وظهر “طبنجة”, سعيد وسط شباب حي “الصحافة”, الذين أحسنوا استقباله, وبعد تفقده لمنزله توجه اللاعب الدولي للإنخراط في معسكر فريقه بمدينة الدامر, للمشاركة في دوري النخبة الذي انطلق الأسبوع الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهر سعيداً وسط شباب الحي.. لاعب المريخ يصل الخرطوم ويتفقد منزله بالصحافة لأول مرة بعد الحرب ويتوجه للدامر للإنخراط في معسكر فريقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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