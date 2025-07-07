شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. حسناء سودانية فائقة الجمال تشعل حفل غنائي بوصلة رقص ملفتة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول أظهر فتاة سودانية, وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال تقتحم ساحة الرقص في حفل زواج أقيم خارج السودان. الحسناء ظهرت بأزياء مثيرة للجدل وأشعلت الحفل بوصلة ملفتة جذبت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي قام بمشاركة المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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