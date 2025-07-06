اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي – صور

تعود الفنانة التونسية سارة التونسي إلى الساحة الدرامية المصرية من خلال مشاركتها في مسلسل «مملكة الحرير»، وذلك بعد غياب دام قرابة خمس سنوات، منذ آخر ظهور لها في مسلسل «بـ100 وش» عام 2020، والذي حقق حينها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمشاركة النجوم نيللي كريم وآسر ياسين.

وتجسد سارة في مسلسل «مملكة الحرير» شخصية «ريحانة»، ونشرت سارة البوستر عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت قائلة: «ريحانة.. من العار إلى العرش. ريحانة لا تنسى ولا تسامح»، وقد أثارت شخصيتها تفاعل كبير بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية ترصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن سارة التونسي.

سارة التونسي، اسمها الحقيقي سهير الغضاب، هي ممثلة تونسية وابنة الفنان محمد الغضاب.

اختارت والدتها اسم «سهير» تأثرًا بشخصية الفنانة الراحلة شادية في فيلم «معبودة الجماهير».

درست سارة علوم الإعلام والاتصال في تونس، ثم حصلت على منحة دراسية إلى إسبانيا.

بدأت خطواتها الأولى في عالم التمثيل من خلال مشاركتها في فيلم إسباني قصير بعنوان «أحبك».

في عام 2017، حصلت على لقب ملكة جمال تونس والعالم العربي، مما ساعد في تسليط الضوء عليها إعلاميًا.

انطلقت مسيرتها الفنية في مصر من خلال فيلم «كارما» مع المخرج خالد يوسف، الذي قدّمها للجمهور المصري.

تألقت في دور «صوفيا»، والدة شخصية ياسمين صبري في مسلسل «حكايتي» عام 2019.

كان آخر ظهور لها في الدراما المصرية من خلال مسلسل «بـ100 وش» الذي عُرض في رمضان 2020 وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

وشهد عام 2021 أزمة بين الفنانة سارة التونسي وشركة الإنتاج العدل جروب، وذلك عقب استبعادها من المشاركة في مسلسل «حرب أهلية»، من بطولة النجمة يسرا. وقد أثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا حينها، وسط تبادل للتصريحات بين الطرفين.

خلال عامي 2023 و2024، شاركت سارة التونسي في الدراما التونسية، حيث لعبت دورًا بارزًا في مسلسل «فلوجة» بجزأيه الأول والثاني، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

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