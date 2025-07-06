طيلة أيام الحرب ظلوا مختبئين في عواصم الصقيع والحيتان يراقبون مجريات الأحداث ينتظرون إنتصار أحد الطرفين

عدد من رجال المال والأعمال الذين كانوا علي صلة مباشرة بالمجرم حميدتي وإمبراطوريته المالية .. هذا العدد غادر بلادنا عندما احتدم الوغي وتعالت ألسنة اللهب التي أشعلتها مليشيات التمرد .. غادروا البلاد بأموالهم وعيالهم .. وطيلة أيام الحرب ظلوا مختبئين في عواصم الصقيع والحيتان يراقبون مجريات الأحداث ينتظرون إنتصار أحد الطرفين !!
■ هؤلاء الرجال البخلاء عادت طلائعهم هذه الأيام ممتطين موجة وموضة إعادة الإعمار !!
■ تابعت أحدهم قبل يومين وهو يتحدث داخل أحد المرافق التي أعاد صاحبها تأهيلها من ليل الأسي ومر الذكريات .. لا أعرف صلته بالموضوع لكنه أخذ فرصته في الحديث حيث قدم شكره للجيش والقوات النظامية الأخري التي دحرت شوكة التمرد !!
■ ماهي المعايير والمحاذير التي تتبعها الجهات المختصة حتي لا تكون مشاريع إعادة الإعمار ( ماكينة غسيل ) تمر عبرها أموال سماسرة العقارات والمتماهين مع التمرد الناعم أيام سطوته وقد عادوا بجلالبيهم وعمم ناصعة البياض ؟!
■ واللبيب بالإشارة يفهم ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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