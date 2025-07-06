وزير الداخلية يتفقد رئاسة قوات حماية الحياة البرية بالخرطوم

جدد الفريق شرطة/ بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية حرص وإهتمام وزارته على توفير وتهيئة بيئة العمل للإدارات والوحدات الشرطية لتمارس عملها من مقارها بالخرطوم لتقديم خدمات شرطية للمواطنين ، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية السبت لمبانى رئاسة قوات حماية الحياة البرية بالخرطوم بحضور الفريق شرطة د / إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية واللواء شرطة/ الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات واللواء شرطة/ حافظ أبو البشر مدير قوات حماية الحياة البرية المكلف. وزير الداخلية أشاد بإهتمام إدارة الحياة البرية وشروعها فى مزاولة العمل من مقرها رغم الصعوبات ولكن بالعزيمة والإصرار والعمل الجاد يمكن تنفيذ كل الخطط والبرامج الخاصة بترقية وتطوير العمل فى مجال حماية الحياة البرية وقدم وزير الداخلية خلال الزيارة دعما للقوات فيما وعد بتوفير الدعم الفنى حتى تضطلع بدورها فى المحافظة على ثروات البلاد في مجال الحياة البرية وحمايتها من كافة المهددات والتي تشكل حماية للاقتصاد الوطني. المكتب الصحفي للشرطة

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