هيئة مياه الخرطوم: بدء التشغيل التجريبي لمحطتي بيت المال والمقرن

أعلن المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، عن انطلاق التشغيل التجريبي لمحطتي بيت المال والمقرن بعد جهود هندسية وفنية مكثفة.

محطة بيت المال تغذي مناطق أم درمان القديمة وأجزاءً من العرضة، بينما تغذي محطة المقرن أجزاءً من محلية أم درمان، بالإضافة إلى وسط وشرق الخرطوم.

وكشف العجب أن الأيام القليلة القادمة ستشهد التشغيل التجريبي لمحطتي الجريف والشجرة، ضمن خطة الهيئة لإعادة تأهيل منظومة الإمداد المائي تدريجياً.

وناشد العجب، المواطنين بضرورة التفاعل الإيجابي مع حملات تحصيل فاتورة المياه، مشيراً إلى أن تكلفة التشغيل مرتفعة، خاصةً في ظل شُـح قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج .

السوداني