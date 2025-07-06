- 1/2
- 2/2
أعلن المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، عن انطلاق التشغيل التجريبي لمحطتي بيت المال والمقرن بعد جهود هندسية وفنية مكثفة.
محطة بيت المال تغذي مناطق أم درمان القديمة وأجزاءً من العرضة، بينما تغذي محطة المقرن أجزاءً من محلية أم درمان، بالإضافة إلى وسط وشرق الخرطوم.
وكشف العجب أن الأيام القليلة القادمة ستشهد التشغيل التجريبي لمحطتي الجريف والشجرة، ضمن خطة الهيئة لإعادة تأهيل منظومة الإمداد المائي تدريجياً.
وناشد العجب، المواطنين بضرورة التفاعل الإيجابي مع حملات تحصيل فاتورة المياه، مشيراً إلى أن تكلفة التشغيل مرتفعة، خاصةً في ظل شُـح قطع الغيار التي يتم استيرادها من الخارج .
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة مياه الخرطوم: بدء التشغيل التجريبي لمحطتي بيت المال والمقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.