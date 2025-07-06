تعبيرية عقب عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عدد من التجار إلى مزاولة أعمالهم، مقطع فيديو يوضح أسعار الخضروات بسوق مدينة الخرطوم بحري. الجزيرة – السودان

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كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات بسوق مدينة الخرطوم بحري بعد العودة .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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